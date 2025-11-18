Arcade renovará el vial que le une a Ponte Sampaio

La transformación del núcleo urbano de Arcade con la humanización del trazado del Camino de Santiago y la calle Rosalía de Castro tendrá continuidad con la reforma integral de la calle Roxelio Landeiro y la bajada a Ponte Sampaio.

Unos trabajos que se llevarán a cabo después de la transferencia de la Xunta al Concello de este vial, un tramo que corresponde con la carretera autonómica PO-264. El alcalde de Soutomaior, Manu Lorenzo, presentó el proyecto para su financiación con cargo al Plan Extraordinario de la Diputación.

El regidor destaca que será una «transformación radical» de uno de los espacios centrales de Arcade, una actuación necesaria ante el evidente estado de deterioro que presenta por las aceras que incumplen los requisitos de accesibilidad en su tramo más cercano al puente de Ponte Sampaio.

«A actuación implica converter ese espazo deteriorado nun núcleo urbano acorde á contorna, unha actuación realizada con materiais nobres de pedra e adoquín e conforme se vaia achegando a Arcade vaise a producir unha transición entre o que é a zona histórica e o que é a zona máis moderna con tratamentos urbanos marcados por elementos verdes, plataforma única e mobiliario urbano que favoreza a vida das persoas fronte ao caos do tráfico actual», explica Lourenzo.

Otra recreación de la humanización. / FdV

Esta humanización permitirá continuar con la transformación urbana de Arcade con el objetivo de dotar la localidad «con espazos sostibles e agradables, nos que a veciñanza poida levar adiante os seus proxectos de vida á vez que se active e se dinamice a economía do municipio», puntualiza.

Por último agradeció el trabajo de los funcionarios y técnicos que han permitido que en la actualidad «teñamos na rúa máis de 4 millóns de euros en obras para o novo modelo urbano».