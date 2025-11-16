Redondela licita la reordenación y reforma de la avenida de Mendiño

La humanización de la avenida de Mendiño de Redondela está un poco más cerca tras años de espera. El Concello ha sacado a licitación el proyecto de redacción de esta obra para el «acondicionamento, mellora da seguridade viaria e reordenación» del vial que une el centro urbano con el puerto de Cesantes por un importe de 115.000 euros.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explica que el proyecto del Concello va a mejorar sustancialmente la propuesta inicial de la Xunta, «que contemplaba unha zona de primeira e outra de segunda, xa que as características da vía non eran as mesmas en todo o trazado, non se adaptaba ás necesidades reais da cidadanía para gozar dun espazo público digno». Desde el Concello se realizó una memoria técnica para modificar el proyecto y crear «un espazo público unificado ao longo de toda a avenida no que o cidadán sexa protagonista». Por el contrario, el proyecto que ahora licita el Concello es completamente uniforme en todo su trazado: en la pavimentación, en el mobiliario urbano y en las zonas verdes. Esta memoria recoge las demandas del Concello, vecinos y formaciones políticas.

La avenida de Mendiño —o carretera PO-363— arranca en la avenida de Santa Mariña y llega hasta la zona portuaria de Cesantes. El vial cuenta con una longitud de un kilómetro y es el principal acceso a numerosas dotaciones municipales como colegios, institutos, pabellones deportivos, la piscina, el centro de salud, el centro de mayores o la comisaría de Policía, entre otros servicios. Por tanto se trata de una carretera con una elevada densidad de tráfico rodado y de peatones. Según los datos, la vía soporta unos 7.000 vehículos al día y en la actualidad presenta un importante estado de deterioro, especialmente en las aceras y zonas de aparcamiento «pola falta de mantemento da Xunta nesta estrada autonómica nos últimos anos», subraya Rivas.

Por último la alcaldesa explica que el convenio firmado con la Xunta este verano obliga al Concello a encargarse de la redacción del proyecto, licitación y ejecución de las obras y a que la titularidad de la carretera autonómica se traspase al Ayuntamiento. En el convenio la Xunta estima que las obras ascenderán a 1.594.713 euros, de los que el Concello asume el 30% y la Xunta el 70% restante.