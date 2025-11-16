Un proyecto en Redondela busca garantizar el futuro del trabajo en el mar

El proyecto «Mariscando conCiencias para o futuro», impulsado por la cooperativa Cidadanía con Amarturmar, Future Oceans Lab (de la Universidade de Vigo), Artelixo y el Concello de Redondela, nace con el objetivo de extraer aprendizajes del pasado de cara a garantizar un futuro sostenible del trabajo en el mar ente los desafíos como el cambio climático.

La iniciativa cuenta con la financiación de la Fundación Daniel y Nina Carasso después de ser seleccionado entre más de 150 propuestas de toda España.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explicó en la presentación que se trata de un trabajo colaborativo entre mariscadoras de a pie, personal investigador, artistas locales y Concello, liderado por la cooperativa gallega Cidadanía con el objetivo de «poñer en común narrativas e accións que extraian aprendizaxes do pasado de cara a un futuro sostible dos traballos do mar artesanais». Problemas como el cambio climático estarán muy presentes en este proyecto que se desarrollará en la ensenada de San Simón en lo que queda de año y durante el próximo.

Por su parte, Ana González, representante de Cidadanía,explica que se abordará el desafío de imaginar «como adaptar un sector produtivo aos cambios ambientais». Rivas puso el foco precisamente en el marisqueo, un sector eminentemente femenino y artesanal en el que trabajan decenas de mujeres en Redondela. Gracias a esta iniciativa científicas, mariscadoras y artistas podrán intercambiar opiniones técnicas y saberes populares de un sector tradicional de mucho arraigo en el litoral gallego.

En los próximos meses se llevarán a cabo talleres abiertos que arrancarán con tres jornadas tituladas «O pasado da pesca artesanal» los días 26 de noviembre y 3 y 10 de diciembre, de 18.00 a 20.30 horas, en la Oficina de Turismo de Redondela. La participación es gratuita pero conviene inscribirse previamente a través del teléfono 627 096062.