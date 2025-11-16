El PP denuncia la pérdida de 340.000 euros de una subvención en Redondela

El PP de Redondela denuncia la pérdida por parte del gobierno de Digna Rivas de una subvención de 340.000 euros. El edil popular Iván Crespo asegura que el proyecto presentado al segundo Plan Extra de la Diputación por parte del Concello de Redondela solo optaba a una cuantía de 761.000 euros cuando la oferta de ayuda directa del gobierno provincial se elevaba hasta 1,1 millones de euros, «polo que veñen de deixar pasar outros 340.000 euros», lamenta.

«Estamos ante unha situación moi grave derivada dunha xestión totalmente ineficaz, porque podería entenderse que nalgún caso se perderan fondos por circunstancias singulares e concretas, pero o que pasa no Concello de Redondela é único na provincia porque se perde diñeiro, e polo tanto investimentos, infraestruturas e servizos, en absolutamente todas as convocatorias. Estamos ante un exemplo de incapacidade absoluta», critica Crespo, que recuerda que en el anterior Plan Extra se perdieron otros 410.000 euros.