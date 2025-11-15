Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soutomaior organiza dos salidas micológicas

La actividad forma parte de las II Xornadas sobre Recursos Naturais e Sostibilidade, que continúan mañana con conferencias, talleres y rematarán con un magosto

A.P.

Soutomaior

Soutomaior organiza hoy dos salidas micológicas con MycoGalicia Plantae, por la mañana y por la tarde, enmarcadas en las II Xornadas sobre Recursos Naturais e Sostibilidade. En las salidas se identificarán los distintos tipos de setas de la zona, se enseñará a recolectar y los usos y la normativa.

Las jornadas continúan mañana en la Casa da Cultura Rexina Míguez durante todo el día con conferencias, talleres y rematarán con un magosto. Comenzarán con un coloquio titulado «Grandes incendios forestais. Retos e preguntas» en el que participará el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo; la profesora de la Facultade de Educación e Traballo Social de la Uvigo, María Isabel Doval; el profesor de Enxeñería Forestal en la UVigo, Juan Picos; el alcalde de San Xoán de Río (Ourense), Xosé Miguel Pérez Blecua; el profesor de Enxeñería Aeronáutica de la UVigo, Fernando Veiga; el experto en desarrollo territorial de la UVigo, Breixo Martíns; la investigadora social, Mar Peláez, y el presidente de la CVMC de Couso, Xosé Antón Araúxo.

A continuación seguirá con el taller infantil «Árbores bombeiras», una experiencia creativa de arte y naturaleza contra el fuego que no precisa inscripción previa. A las 14.00 horas se celebrará un xantar con pinchos de temporada entre los que no faltará la empanada de setas, caldo gallego, lacón braseado estilo á feira.

Por la tarde habrá un taller de cestería natural y otro sobre apicultura, ambos con inscrición previa, al que seguirá la conferencia «As abellas, pequenas heroínas da natureza», con degustación de mieles de producción local.

