El centro de salud de Pazos de Borbén lleva sin médico desde el pasado día 6

El gobierno local de Pazos de Borbén denuncia que 1.700 vecinos llevan desde el pasado 6 de noviembre sin poder acudir a la consulta sanitaria básica por la falta de médico en el centro de salud.

El alcalde, Luciano Otero, y la concejala de Servizos Sociais, Victoria Couñago, aseguraron ayer que llevan varios días reclamando al Sergas con carácter de urgencia la reposición inmediata del facultativo. Según explicaron el centro médico permanece sin profesionales de Atención Primaria desde el día 6, una situación que deja sin asistencia a unos 1.700 usuarios.

La facultativa residente que ocupaba la plaza se encuentra de baja desde entonces, sin fecha prevista de reincorporación, y hasta el momento el Sergas no asignó ningún sustituto.

La edil Victoria Couñago mostró su profunda preocupación y subrayó que «moitas persoas maiores, dependentes e familias con necesidades específicas non poden quedar desatendidas. Estamos a falar dun servizo básico e imprescindible».

Desde el Concello consideran la situación «inadmisíbel e impropia do século no que vivimos», e insisten en que no se puede permitir que tanta gente se quede sin atención sanitaria «nin un só día máis».