Transportes ultima la renovación integral del tramo ferroviario Redondela-Arcade

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el procedimiento expropiatorio de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto de renovación integral del tramo Redondela-Bifurcación Arcade, incluido en la línea de ancho convencional entre Redondela y Santiago, a su paso por los términos municipales de Redondela y Soutomaior. Mediante esta actuación, ya licitada por 22,6 millones de euros tras su autorización por el Consejo de Ministros, Adif modernizará y aumentará la capacidad y fiabilidad de la red ferroviaria, posibilitando el incremento de los tráficos de pasajeros y mercancías, al tiempo que se mejorará la calidad del servicio.

Las obras incluyen la mejora de infraestructura y vía en el tramo de 7,8 kilómetros, de los cuales 2,7 se encuentran electrificados. Entre los trabajos, destacan la renovación del material (vías, traviesas, balasto y desvíos), la consolidación y refuerzo de desmontes, la adecuación de sus 16 puentes, además de obras de drenaje y la ampliación del gálibo de los cinco túneles del trayecto para permitir servicios de autopista ferroviaria y la futura electrificación del tramo a 25 kV para su conexión con el Eje Atlántico.

Además, se suprimirá el único paso a nivel existente, ubicado en la parroquia de Cesantes junto al apeadero. Este paso de uso peatonal se sustituirá por un túnel bajo la vía de 2,5 metros de ancho y 3 metros de altura.

La Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario abre el periodo de información pública y convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación, que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre. Esta actuación será cofinanciada por el Mecanismo «Conectar Europa» (CEF).