Medio siglo de apoyo y atención a la infancia

El empeño y determinación de la redondelana Rita Regojo hizo posible el nacimiento hace cincuenta años de la Aldea Infantil SOS de Galicia, la segunda fundada por la organización en España, que sirvió para afianzar la propuesta pedagógica novedosa con la que esta institución reinventó el paradigma del sistema de protección de los niños y adolescentes en situación de desamparo.

El 16 de noviembre de 1975 las instalaciones construidas en la parroquia redondelana de San Martiño de Ventosela cobraban vida con la llegada de los primeros ocho niños y niñas a una de las casas. Este espacio no solo ofrecía un entorno familiar seguro y protector para los menores gallegos que no podían crecer con sus familias biológicas, sino que confirmaba la implantación de un nuevo modelo de cuidados que dejaba atrás el acogimiento residencial en macroinstituciones instaurado hasta entonces.

«El modelo de nuestras aldeas se basa en la importancia del hogar. Por eso proporcionamos un entorno familiar que favorece el bienestar y el desarrollo de los niños y niñas y que les ofrece un modelo de crianza positivo que puedan replicar en el futuro si quieren formar su propia familia», explica Martha Revuelta, directora de la Aldea Infantil SOS de Redondela.

Entrada a las instalaciones de la aldea, en Ventosela. / Salvador Sas

En las instalaciones de Ventosela, que cuentan con nueve casas unifamiliares rodeadas de jardines, los niños y adolescentes conviven en hogares con educadores —las denominadas como «madres»—, que son sus principales puntos de apoyo tanto emocional como educativo.

También reciben cuidados individualizados basados en la seguridad, la confianza y el acompañamiento incondicional. Además, cada hogar prioriza la unión de los hermanos que han perdido el cuidado parental para evitar otra separación familiar, mitigar sus sentimientos de desarraigo y fomentar las relaciones fraternales.

Desde 1975, esta organización de atención directa a la infancia ha multiplicado el trabajo destinado a mantener unidas a las familias y a proporcionar cuidados alternativos de calidad adaptados a las necesidades individuales de los niños y familias de toda Galicia. Hoy en día, Aldeas ofrece apoyo en todas las áreas del desarrollo infantil, adolescente y juvenil para garantizar la formación de personas seguras, resilientes y empoderadas.

Junto a las instalaciones de Redondela, la asociación cuenta con otros cuatro programas de protección para los niños: las casas de familia de Vigo y tres programas de apoyo al acogimiento familiar en colaboración con la Xunta.