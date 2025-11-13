Vilar de Infesta celebra el San Martiño con humor, música y castañas
Actuará el monologuista Pepo Suevos y los grupos Follas Verdes, Falcatruada y Aluarado
La parroquia redondelana de Vilar de Infesta celebra este sábado el San Martiño 2025 con una jornada dedicada al humor, a la música y a la convivencia vecinal. Los actos arrancarán a las 18.30 horas con la actuación del humorista Pepo Suevos, que presentará su espectáculo «Falade galego, rapazada… é unha pasada!», enmarcado en la campaña «Falade galego rapazada, tamén nas redes, meu!» de la Diputación.
A continuación actuarán los grupos del centro cultural: el de música tradicional Follas Verdes, el de baile Falcatruada y Aluarado. Además se renderá un homenaje a estas tres formaciones por su trayectoria de más de 25 años, siendo referentes de la parroquia.
A partir de las 19.15 horas, los asistentes disfrutarán de castañas y vino gratuito, además de choripán a precios populares. La jornada rematará con las actuaciones del dúo Takicardia y el Dj Gómez.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Los jugadores del Espanyol saltaron al campo con mascotas en sus brazos para concienciar contra el abandono animal
- Davila 12/11/2025