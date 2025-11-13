El saxofonista portugués Hélder Pereira actúa en Redondela

La Orquesta de Saxos y Xingros’s Big Band organizan la sexta edición del Festival Internacional de Big Bands de Redondela.

El programa comienza hoy con una master class gratuita de formación técnico musical e instrumental impartida por el saxofonista portugués Hélder Pereira en el auditorio redondelano en horario de tarde.

Las jornadas incluyen un concierto mañana viernes, a las 20.30 horas, en el Multiusos de A Xunqueira, donde los asistentes disfrutarán de la actuación de Hélder Pereira como solista, acompañado por la Orquesta de Saxos y la Xingro’s Big Band. La entrada es gratuita.

El sábado rematará la programación con una master class del músico redondelano José Pérez, también con entrada libre.