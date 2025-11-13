Redondela selecciona a cien personas para formarse en un programa de empleo

El Concello de Redondela ha puesto en marcha un nuevo Programa Integrado de Emprego (PIE), una iniciativa que se centrará en mejorar la formación de las personas participantes y promover su inserción laboral. El proyecto cuenta con cien plazas para demandantes de trabajo de Redondela y contempla plazas reservadas especialmente para parados con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, menores de 30 años, mayores de 52 años, personas desempleadas perceptoras de prestaciones y subsidios, y mujeres en paro.

La duración será de un año en la que los participantes recibirán orientación y asesoramiento, formación en nuevas tecnologías e idiomas, técnicas de búsqueda de trabajo y fomento de la capacidad emprendedora, entre otras cuestiones. La formación práctica estará también muy presente, con prácticas no laborales en empresas. Además los demandantes de empleo recibirán durante el programa ofertas de trabajo en línea con su perfil. Como compensación, todos los participantes tendrán derecho a percibir una bolsa de 10 euros por cada día de asistencia a las acciones del programa.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, animó a las personas en situación de desempleo a participar en este programa y puso el foco «nos excelentes resultados de inserción laboral» obtenidos en el realizado en 2024-25. De las cien personas que participaron el pasado curso, un total de 85 lograron un trabajo. Para Rivas esta elevada cifra de ocupación demuestra «o gran éxito que supoñen estes proxectos para fomentar o emprego». Los resultados superan, con mucho, el objetivo marcado al inicio del programa, que establecía el compromiso de lograr el 45% de inserción laboral de los participantes. A través de los convenios realizados con empresas de la comarca, en el programa anterior de los 30 participantes que realizaron prácticas, 21 de ellas fueron contratados en esa misma empresa.

Inscripciones

Los interesados pueden informarse en el Centro de Formación de A Marisma, en el paseo de Pexegueiro, 6, o en los teléfonos 986 408388 y 604 035909. También pueden hacerlo en la Oficina de Emprego de Redondela del Servizo Público de Emprego de Galicia que les corresponda, solicitando en su demanda el servicio de "Programas Experimentais (930)".

Esta iniciativa está financiada por la Consellería Emprego, Comercio e Emigración con una subvención de 220.000 euros y por el Concello de Redondela que aporta de 36.000 euros.