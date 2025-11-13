La calle Rosalía de Castro de Arcade se cerrará al tráfico una semana

Las obras de humanización del Camino de Santiago a su paso por el centro urbano de Arcade entran ya en su recta final. Aunque para ello los vecinos tendrán que sufrir nuevas molestias por los cortes de circulación en la localidad.

El gobierno local informó ayer que para poder continuar con los trabajos será necesario cerrar al tráfico la calle Rosalía de Castro durante la próxima semana, desde el lunes 17 al 23. De esta forma, solo podrán acceder por este vial los servicios, residentes y usuarios de los aparcamientos ubicados en la calle.

La Concejalía de Tráfico ha organizado rutas alternativas para evitar Rosalía de Castro, por lo que el tránsito para dirigirse a Pontevedra desde el centro de Arcade deberá realizarse, con carácter general, por la Feira y descender por la Avenida Castelao (N-550).

Otro de los aspectos que aclaran desde el departamento municipal de Tráfico es que la salida del parking del supermercado Familia estará cerrada al tráfico, por lo que la entrada y salida de vehículos a este establecimiento deberá realizarse durante toda la semana por la entrada actual.

Debido al corte de tráfico, durante la próxima semana también habrá modificaciones en las paradas de autobús: la situada junto al bar Chuco (Rosalía de Castro) se trasladará a la zona del restaurante A Muxica (Av. Castelao) y la de O Corse (avenida Xosé Solla) se cambiará hasta el cruce de Pierres.

Esta actuación se encuentra ya en su última fase con una inversión de 750.000 euros, de la que la mitad está sufragada por fondos propios municipales y la otra mitad financiada con cargo a una subvención del Fondo de Cooperación Local de la Xunta gestionada por el gobierno local. Una quinta parte del presupuesto, casi 150.000 euros, se destinan a la renovación de la red de saneamientos para proteger la ría de vertidos en una zona de especial incidencia.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, agradeció la colaboración y comprensión de los vecinos y de los establecimientos comerciales afectados por las molestias causadas por las obras en los últimos meses. Se trata de una de las actuaciones más importantes impulsadas por el gobierno local con el objetivo de mejorar el modelo de movilidad en esta zona tanto para los vecinos como para los miles de peregrinos que cada año recorren esta localidad.