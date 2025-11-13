Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La activista palestina Hanan Kaoud, en Arcade

A.P.

Soutomaior

La política y activista palestina Hanan Kaoud estará hoy, a las 19.00 horas, en el Multiusos de Arcade, donde hablará sobre la situación del pueblo palestino y el papel fundamental de las mujeres en la resistencia, la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents