El Puerto de Vigo inicia la obra de la plaza con mirador junto a la playa de Arealonga
Creará un nuevo espacio público de 500 m2 para disfrutar del enclave paisajístico de la zona
También se acondicionará el camino que conecta con el arenal de O Mende
La nueva plaza con mirador en uno de los extremos de la playa de Arealonga ya está en marcha tras el derribo del restaurante que ocupaba este emplazamiento junto a la desembocadura del río Pugariño. La actuación, impulsada por la Autoridad Portuaria de Vigo, responde a las diversas peticiones por parte de los concellos de Vigo y Redondela, así como de la Asociación de Vecinos de Teis y de los vecinos de la zona para acondicionar esta zona de dominio público portuario.
El objetivo será la creación de un nuevo paseo y un mirador junto al mar, recuperando así esta área para transformarla en un nuevo espacio de esparcimiento y disfrute del paisaje para la ciudadanía.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, que ayer visitó el terreno junto a los responsables del proyecto y de la obra, destacó la amplitud y visibilidad del entorno tras el derribo del antiguo restaurante Arealonga, que ocupaba el lugar.
Se trata de un espacio de unos 500 m2 que se transformará en una terraza sobre el mar con diversas zonas de descanso para que la gente pueda sentarse y contemplar la ría. Esta nueva plaza contará con vegetación litoral y diversos elementos de accesibilidad, bancos e iluminación y pondrá en valor, además, el patrimonio cultural del entorno, como la Conservera Virzi, antigua fábrica de la zona.
Además se acondicionará el camino que conecta las playas de Arealonga y O Mende, que finaliza en el aparcamiento que también fue recientemente acondicionado por el organismo portuario.
La intención de la dirección del Puerto es enriquecer este espacio con carteles que ilustren la historia de la zona, la importancia de las conserveras, como sucede en el caso de la extinta Virzi, y del muelle que discurre junto al Paseo dos Penedos.
El proyecto se enmarca en la estrategia de integración puerto-ciudad. «Creemos que con actuaciones como esta que puedan parecer pequeñas se puede lograr una transformación del litoral».
