El PP se reúne con los vecinos de Redondela para reforzar su programa
«Sempre temos un contacto directo coa cidadanía no marco da nosa política de total proximidade», afirma Bas
El PP de Redondela ha iniciado un proceso de «escoita activa» con su militancia que se extenderá a toda la sociedad durante las próximas semanas. Los encuentros están encabezados por Javier Bas, Susana Cabaleiro y Alberto Pazos con el objetivo es reforzar el programa de cara a las elecciones municipales de 2027 «para poder potenciar o concello e recuperar o tempo perdido tras dous mandatos de absoluta parálise da man do goberno socialista de Digna Rivas», justifican.
El portavoz popular, Javier Bas, asegura que «temos moi claro o noso proxecto e estamos plenamente convencidos de que as nosas iniciativas e a nosa xestión son as que precisa a Redondela do futuro , pero sempre é bo ir introducindo matices e axustes escoitando aos cidadáns e estando moi atentos aos cambios sociais, polo que imos poñer en marcha esta nova xeira de contactos».
Estas reuniones proseguirán las próximas semanas con distintos colectivos y representantes de sectores socioeconómicos y de los vecinos «para que o noso programa sexa o máis ambicioso e máis apegado ás necesidades da xente nun momento no que Redondela precisa recuperar a ilusión a través duns investimentos, servizos e dinamismo dos que agora carece».
«Sempre temos un contacto moi directo coa cidadanía, que sabe que sempre estamos á súa absoluta disposición para escoitalos, entendelos e atendelos no marco da nosa política de total proximidade coa xente, pero esta maneira de actuar imos incrementala nesta época porque nos atopamos nun momento decisivo para o futuro cando restan 558 días para as eleccións municipais», concluyó Bas.
