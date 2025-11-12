Alén Nós rinde homenaje al histórico activista y sindicalista Guillermo Fontán

La asociación cultural Alén Nós de Redondela celebrará este sábado, día 15, un homenaje a Guillermo Fontán Feijoo, activista histórico de Redondela, coincidiendo con su 85 aniversario. Con motivo de este reconocimiento se editó un libro colectivo que recopila textos laudatorios de personas del mundo social, sindical, político y cultural, así como una memoria de su trayectoria vital y activista.

El homenaje será durante una comida que se celebrará en el Restaurante Casas de O Viso, a las 13.00 horas. Los interesados en inscribirse pueden reservar en los teléfonos 615189257-616635708 y el precio es de 25 euros, que incluye la comida y el libro.

Guillermo Fontán figura entre las personas vinculadas y activas en Alén Nós, participando en su fundación y en múltiples iniciativas culturales y vecinales a lo largo de las últimas décadas.

El redondelano estuvo vinculado al movimiento obrero durante las luchas sindicales antifranquistas en Vigo, que marcó la ciudad en los años setenta y participó activamente en las movilizaciones y acciones sindicales de aquel período, un hecho histórico en el que miles de personas trabajadoras mostraron su resistencia y reivindicaciones laborales.

En los últimos años, Fontán desempeñó también labores de representación en movimientos de pensionistas (Modepen) y colectivos sociales, donde tuvo cargos de coordinación y visibilidad pública en la defensa de las pensiones públicas y del bienestar de las personas mayores.

También fue representante sindical de los trabajadores del Concello de Redondela a lo largo de dos décadas y representante y portavoz del asociacionismo vecinal de Chapela, asumiendo responsabilidades en la defensa de los intereses de la parroquia y participando en iniciativas supralocales vinculadas al movimiento vecinal gallego.

Como representante de colectivos de Redondela, Guillermo Fontán también interviene con frecuencia apoyando reivindicaciones laborales y sociales, tal y como quedó reflejado en acciones colectivas recientes, especialmente en apoyo a las plantillas en conflicto.