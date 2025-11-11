Redondela aporta 10.000 euros a la cofradía para sementar almeja japónica

El gobierno local de Redondela ha firmado un convenio con la Cofradía de Pescadores San Xoán por el que el Concello aportará una subvención de 10.000 euros para la compra de simiente de almeja japónica para repoblar los bancos marisqueros en los que se faena tanto las mariscadoras de a pie como a flote. Actualmente la cofradía cuenta con 190 socios y socias.

La alcaldesa, Digna Rivas, puso de manifiesto la importancia de apoyar a este colectivo «que desenvolve unha labor económica fundamental na ría cun traballo artesanal e sostible do que viven ducias de familias do noso municipio».Asimismo destacó especialmente «a gran labor das mulleres no mar, que realizan neste sector un duro traballo moitas veces invisibilizado».

El convenio firmado con la patrona mayor del pósito, Nisi Otero, se suma a otras subvenciones aprobadas en los últimos días por el Concello destinados a las entidades sociales y asistenciales, asociaciones deportivas y culturales del municipio.