Redondela aporta 10.000 euros a la cofradía para sementar almeja japónica
Actualmente cuenta con 190 socios y socias
El gobierno local de Redondela ha firmado un convenio con la Cofradía de Pescadores San Xoán por el que el Concello aportará una subvención de 10.000 euros para la compra de simiente de almeja japónica para repoblar los bancos marisqueros en los que se faena tanto las mariscadoras de a pie como a flote. Actualmente la cofradía cuenta con 190 socios y socias.
La alcaldesa, Digna Rivas, puso de manifiesto la importancia de apoyar a este colectivo «que desenvolve unha labor económica fundamental na ría cun traballo artesanal e sostible do que viven ducias de familias do noso municipio».Asimismo destacó especialmente «a gran labor das mulleres no mar, que realizan neste sector un duro traballo moitas veces invisibilizado».
El convenio firmado con la patrona mayor del pósito, Nisi Otero, se suma a otras subvenciones aprobadas en los últimos días por el Concello destinados a las entidades sociales y asistenciales, asociaciones deportivas y culturales del municipio.
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la antigua nave de Pescanova de Vigo
- Vecinos de Vigo denuncian los destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo
- Ana Peleteiro se defiende de las críticas por su nueva casa