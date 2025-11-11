Unas jornadas en Soutomaior buscan sensibilizar sobre un uso racional de los recursos naturales
La iniciativa se desarrolla el fin de semana en la Casa da Cultura Rexina Míguez Noval
Incluye talleres, un magosto y una salida micológica
Soutomaior organiza el próximo fin de semana las II Xornadas sobre Recursos Naturais e Sostibilidade, que se desarrollarán el sábado y domingo en la Casa da Cultura Rexina Míguez Noval. La finalidad de esta iniciativa es la sensibilización y formación para un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales. A partir de investigaciones punteras, de experiencias y buenas prácticas de acción colectiva y, de la mano expertos en la materia, se debatirá sobre la gestión sostenible de los montes, así como de los retos y respuestas ante los incendios forestales, entre otros temas, que darán ideas para implantar en el municipio.
La programación irá más allá de las charlas y coloquios, ya que también contempla dos salidas micológicas, un magosto, talleres y una actuación músical. La concejala de Comunidades de Soutomaior, Charo Bouzón, explica que esta iniciativa se enmarca en el proyecto Mancomún, que tiene como fin «dinamizar e poñer en valor os recursos naturais e medioambientais a través da participación comunitaria a partir do concepto do mancomún «de acordo a dúas ou máis persoas, ou en unión delas».
Todas las actividades que se desarrollan en las jornadas son gratuitas y aptas para todas las edades. Algunas precisan de inscripción previa, ya abierta a través de https://soutomaior.gal/actividades/
Salidas micológicas
El sábado habrá dos salidas micológicas con MycoGalicia Plantae, una por la mañana y otra por la tarde, en las que se enseñará a recolectar setas, a identificarlas y la normativa.
La jornada del domingo comenzará con un coloquio titulado «Grandes incendios forestais. Retos e preguntas» en el que participará el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo; la profesora de la Facultade de Educación e Traballo Social de la Uvigo, María Isabel Doval; el profesor de Enxeñería Forestal en la UVigo, Juan Picos; el alcalde de San Xoán de Río (Ourense), Xosé Miguel Pérez Blecua; el profesor de Enxeñería Aeronáutica de la UVigo, Fernando Veiga; el experto en desarrollo territorial de la UVigo, Breixo Martíns; la investigadora social, Mar Peláez, y el presidente de la CVMC de Couso, Xosé Antón Araúxo.
A continuación seguirá con el taller infantil «Árbores bombeiras», una experiencia creativa de arte y naturaleza contra el fuego que no precisa inscripción previa. A las 14.00 horas se celebrará un xantar con pinchos de temporada entre los que no faltará la empanada de setas, caldo gallego, lacón braseado estilo á feira.
Por la tarde habrá un taller de cestería natural y otro sobre apicultura, ambos con inscrición previa, al que seguirá la conferencia «As abellas, pequenas heroínas da natureza», con degustación de mieles de producción local.
Las jornadas se cerrarán a partir de las 19.30 horas con un magosto en el que las castañas estarán amenizadas por la actuación en directo del grupo Biversión.
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la antigua nave de Pescanova de Vigo
- Vecinos de Vigo denuncian los destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo
- Ana Peleteiro se defiende de las críticas por su nueva casa