Unas jornadas en Soutomaior buscan sensibilizar sobre un uso racional de los recursos naturales

Soutomaior organiza el próximo fin de semana las II Xornadas sobre Recursos Naturais e Sostibilidade, que se desarrollarán el sábado y domingo en la Casa da Cultura Rexina Míguez Noval. La finalidad de esta iniciativa es la sensibilización y formación para un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales. A partir de investigaciones punteras, de experiencias y buenas prácticas de acción colectiva y, de la mano expertos en la materia, se debatirá sobre la gestión sostenible de los montes, así como de los retos y respuestas ante los incendios forestales, entre otros temas, que darán ideas para implantar en el municipio.

La programación irá más allá de las charlas y coloquios, ya que también contempla dos salidas micológicas, un magosto, talleres y una actuación músical. La concejala de Comunidades de Soutomaior, Charo Bouzón, explica que esta iniciativa se enmarca en el proyecto Mancomún, que tiene como fin «dinamizar e poñer en valor os recursos naturais e medioambientais a través da participación comunitaria a partir do concepto do mancomún «de acordo a dúas ou máis persoas, ou en unión delas».

Todas las actividades que se desarrollan en las jornadas son gratuitas y aptas para todas las edades. Algunas precisan de inscripción previa, ya abierta a través de https://soutomaior.gal/actividades/

Salidas micológicas

El sábado habrá dos salidas micológicas con MycoGalicia Plantae, una por la mañana y otra por la tarde, en las que se enseñará a recolectar setas, a identificarlas y la normativa.

La jornada del domingo comenzará con un coloquio titulado «Grandes incendios forestais. Retos e preguntas» en el que participará el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo; la profesora de la Facultade de Educación e Traballo Social de la Uvigo, María Isabel Doval; el profesor de Enxeñería Forestal en la UVigo, Juan Picos; el alcalde de San Xoán de Río (Ourense), Xosé Miguel Pérez Blecua; el profesor de Enxeñería Aeronáutica de la UVigo, Fernando Veiga; el experto en desarrollo territorial de la UVigo, Breixo Martíns; la investigadora social, Mar Peláez, y el presidente de la CVMC de Couso, Xosé Antón Araúxo.

A continuación seguirá con el taller infantil «Árbores bombeiras», una experiencia creativa de arte y naturaleza contra el fuego que no precisa inscripción previa. A las 14.00 horas se celebrará un xantar con pinchos de temporada entre los que no faltará la empanada de setas, caldo gallego, lacón braseado estilo á feira.

Por la tarde habrá un taller de cestería natural y otro sobre apicultura, ambos con inscrición previa, al que seguirá la conferencia «As abellas, pequenas heroínas da natureza», con degustación de mieles de producción local.

Las jornadas se cerrarán a partir de las 19.30 horas con un magosto en el que las castañas estarán amenizadas por la actuación en directo del grupo Biversión.