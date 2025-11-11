El repintado de la N-552 genera críticas en Redondela

La renovación de la señalización horizontal de la carretera N-552 (Vigo-Redondela) ha generado numerosas quejas por parte de los vecinos de las parroquias redondelanas de Cedeira y Trasmañó, al pintar una línea continua en varias intersecciones con los caminos transversales.

Esto obliga a los residentes de los barrios de A Formiga, Rande o Cabanas a dar un rodeo hasta la rotonda de la autopista en Trasmañó para acceder a sus casas si vienen de Redondela o hasta la situada junto al Mercadona para salir en dirección a Vigo.

La situación también ha sido criticada por el grupo municipal del BNG que lamenta que no se tomaran en cuenta las peticiones para facilitar los accesos a los caminos vecinales bajo la excusa de mejorar la seguridad vial, pero sin embargo si se facilitó la línea discontinua a las empresas de la zona portuaria de Rande. El portavoz nacionalista, Xoán Carlos González, pone como ejemplo de la falta de criterio el acceso al antiguo Peirao de Pedra. «Repintaron con liñas discontinuas para que os camións de grande tonelaxe entren e saian sen problema, despois dunha curva pechada». Algo que considera que se trata de «un paso máis na consolidación desta estrada ao servicio da Autoridade Portuaria para converter Rande en almacén de contenedores, ao que nos opoñemos totalmente», recalca.

El edil nacionalista señala que en otros puntos de esta carretera no se tuvieron en cuenta las necesidades de acceso a los caminos vecinales «o que obriga a que moitos residentes teñan que realizar auténticas peripecias», subraya. En concreto se refiere al acceso al Camiño da Formiga y al Camiño do Cristo, «nos que non se plantexou ningún tipo de facilidades como para a Autoridade Portuaria».

Otra de las quejas de los vecinos es que no se contemplase la demanda de un paso de peatones junto a la rotonda de Cedeira, en las inmediaciones del supermercado Mercadona, a pesar de que se hizo una recogida de firmas para solicitar esta actuación.