Redondela inicia la regeneración del ecosistema dunar de A Punta
Los trabajos comenzaron con una retirada manual de especies invasoras
También se limpiarán los residuos sólidos urbanos
Galicia Suroeste y el Concello de Redondela han puesto marcha una nueva intervención estratégica para la prevención de daños al ecosistema dunar de la playa de A Punta de Cesantes, en el espacio natural protegido de la ensenada de San Simón, una iniciativa financiada por el Plan de Sostibilidade Turística en Destino «A Despensa de Galicia», con fondos europeos Next Generation.
Los trabajos comenzaron con la retirada manual de especies exóticas invasoras de la zona dunar y supralitoral, una acción vital para proteger este enclave, que se realizará durante dos meses. Con la retirada de los ejemplares demargarita africana (Artotheca Calendula) se pretende restaurar el equilibrio natural y recuperar la biodiversidad local, ya que la presencia de esta especie foránea está generando una pérdida de espacio para la flora nativa y también, rompe la conectividad ecológica básica.
También se limpiará la zona dunar de residuos sólidos urbanos que frenan los restos de arribazón de algas y otra materia natural necesaria para nutrir la otras especies, contribuyendo así a restaurar la funcionalidad ecológica del espacio y favorecer el uso recreativo, educativo y turístico del entorno. En concreto, con esta actuación se persigue tanto la preservación ambiental como la puesta en valor del patrimonio natural del entorno, impulsando un turismo respetuoso con el medio ambiente que garantice un uso sostenible y equilibrado de un espacio natural único con un gran valor ambiental.
La iniciativa supone una inversión de 18.000 euros y se enmarca en la línea de transición verde y ecológica del Plan de Sostibilidade Turística en Destino de Galicia Sudoeste. La edil de Cultura e Turismo, Rita Pérez, y el representante institucional del Xeodestino y alcalde de Pazos de Borbén, Luciano Otero, supervisaron los trabajos en el arenal.
