Prisión provisional por homicidio para el acusado de matar a su madre en Ponteareas

La jueza de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponteareas ha decretado la prisión provisional, acusado de homicidio, para el hombre acusado de matar a su madre en esta localidad pontevedresa.

El detenido pasó a disposición judicial en la mañana de este martes y, tras comparecer ante la jueza, esta ha dictaminado que ingrese en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La detención se produjo el pasado domingo cuando el hombre, que había tratado de suicidarse, confesó en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que había matado a su madre.

Policía y Guardia Civil se desplazaron entonces al domicilio, en una céntrica calle de Ponteareas, y descubrieron el cadáver de la mujer. Aunque inicialmente se pensó que la mujer había sido acuchillada, fuentes de la investigación apuntan a que recibió un fuerte golpe en la cabeza.

La víctima, de 80 años, era dependiente y tenía problemas de movilidad, mientras que el detenido, que ejercía como cuidador principal, padecía problemas psiquiátricos por los que estaba a tratamiento.

Según explicó este lunes, durante un minuto de silencio, el teniente de alcaldesa de Ponteareas, ambos se habían trasladado hace poco a la localidad, procedentes de Covelo. No habían pedido asistencia a los servicios sociales municipales.