El presunto matricida dijo que golpeó y asfixió a la víctima con una almohada

El presunto matricida de Ponteareas, Joaquín P.C., de 60 años de edad, pasará este martes a disposición judicial tras permanecer hoy todo el día detenido en dependencias de la Guardia Civil. El hombre deberá contarle al juez su versión de los hechos ocurridos en la céntrica vivienda de Ponteareas en la que residía con su madre, de 81 años, que fue hallada muerta este domingo, después de que su hijo, con antecedentes por problemas psiquiátricos, confesase en el hospital que la había matado. Según fuentes cercanas al caso, el presunto homicida explicó que le dio un ataque, la golpeó con una botella y la asfixió con una almohada.

Los resultados de la autopsia, que no han trascendido, serán fundamentales para esclarecer lo sucedido entre madre e hijo y conocer las causas de la muerte de María Livia Conde Souto. Por ahora, lo único seguro es que el hombre hizo amago de tirarse de un puente el domingo, motivo por el cual fue trasladado a la Unidad de Psiquiatría del hospital Álvaro Cunqueiro, donde confesó los hechos.

Inmediatamente, desde el centro hospitalario alertaron a la Policía Nacional de Vigo, que se puso en contacto con la Policía Local de Ponteareas para que acudiera a la vivienda y confirmara la declaración del paciente. Una vez en el interior del domicilio, los agentes se encontraron a la octogenaria ya fallecida y con signos de violencia.

Jose Lores

Según fuentes consultadas próximas a la investigación, la víctima presentaba golpes y algunos cortes en la cabeza, aunque no parecían muy contundentes. Eso podría coincidir con la primera versión que dio el hombre en el hospital, si bien será la autopsia la que los determine si María Livia murió asfixiada, degollada con un arma blanca o por cualquier otra causa.

También se desconoce qué pasó entre madre e hijo para tan trágico desenlace. Ambos eran oriundos de Covelo y se habían trasladado a dicha vivienda, ubicada en la rúa dos Carballos, hace aproximadamente un año. El presunto homicida, con antecedentes por problemas psiquiátricos, estaba al cuidado de la octogenaria, que estaba enferma y sufría problemas de movilidad. Según los residentes en el mismo edificio, eran frecuentes las discusiones entre ambos.

Sobre las circunstancias personales de dicha familia, desde el Concello de Ponteareas informan que, aunque llevaban poco tiempo residiendo en el municipio, no existían solicitudes de ayuda o algún tipo de petición de apoyo de los Servicios Sociales municipales. Igualmente, desde el Concello ofrecen su «total disposición a colaborar estrechamente con las autoridades judiciales» para esclarecer dicho homicidio, y también activó el protocolo de emergencia para garantizarles apoyo psicológico y asistencia integral a la familia de la víctima, que tenía otros dos hijos.

Minuto de silencio

La repulsa del Concello de Ponteareas con este crimen reunió este lunes a mediodía a un centenar de personas frente a la casa consistorial, donde guardaron un minuto de silencio. El acto estuvo conducido por el teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera, quien, en nombre del gobierno local, manifestó la «más profunda consternación, dolor y enérgica condena por el trágico asesinato acontecido en nuestro Concello».

También acudieron al mismo el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, María José Rodríguez. La alcaldesa de la villa, Nava Castro, no pudo estar presente por encontrarse en Brasil, en un viaje de trabajo, representando al Concello de Ponteareas, aunque manifestó su rechazo firme ante cualquier tipo de violencia.