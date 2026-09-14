Un centenar de personas condena en Ponteareas la muerte de su vecina a manos de su hijo

Un centenar de personas se reunieron este mediodía frente a la casa del Concello de Ponteareas para condenar el crimen de María Livia Conde Souto, presuntamente a manos de su hijo, Joaquín P.C., que continúa detenido en dependencias de la Guardia Civil, ya que no está prevista su puesta a disposición judicial hasta mañana, martes. El acto estuvo conducido por el teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera, quien, en nombre del gobierno local, manifestó la «más profunda consternación, dolor y enérgica condena por el trágico asesinato acontecido en el día de ayer en nuestro Concello» y mostró la «total disposición» del Ayuntamiento «a colaborar estrechamente con las autoridades judiciales» para el esclarecimiento de dicho matricidio.

La concentración, convocada por el Concello de Ponteareas, reunió a un centenar de vecinos y vecinas, miembros de la corporación municipal y representantes de la Guardia Civil y la Policía Local de Ponteareas. La alcaldesa, Nava Castro, no pudo estar presente por encontrarse en Brasil, en un viaje de trabajo, representando al Concello de Ponteareas.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, también participó en la concentración en Ponteareas y puso el foco en el «abandono institucional» que sufren las mujeres cuidadoras de familiares con algún tipo de enfermedad mental, si bien, matizó, que en este crimen, era el hijo quien cuidaba de la madre y convivía con ella en circunstancias precarias. En este sentido, Losada denunció el «desamparo por parte del sistema sociosanitario gallego, algo que, no cabe duda, no depende de ningún Ministerio de Madrid que permita alejar la pelota y por tanto la atención».

Noticias relacionadas

El subdelegado recordó que hace un año informó a la Xunta sobre la preocupación de la Subdelegación del Gobierno sobre la «absoluta inoperancia de la Funga, como Fundación competente que debería gestionar la cautela de las personas adultas incapacitadas mentalmente, de la carencia de recursos sociosanitarios, centros de día y residencias sociosanitarias; y de las enormes listas de espera de psiquiatría en los hospitales de esta provincia, especialmente en el área sanitaria de Vigo». «No obtuvimos respuesta, pero seguiremos insistiendo», reprochó Losada, recordando que, en los últimos dos años, cinco mujeres perdieron a vida en la provincia pontevedresa a manos de pacientes psiquiátricos violentos. Cuatro de ellas eran madres de los homicidas y la quinta su hermana. Casi siempre estas mujeres eran las personas que tenían a su cargo el cuidado de estos hombres.