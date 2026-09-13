Ponteareas se vuelca con el estudiantado

El objetivo municipal del Concello de Ponteareas para su catálogo es superar este curso los 4.843 alumnos y alumnas que participaron el pasado año en los programas de conciliación y actividades impulsados por el Ayuntamiento.

La programación está dirigida a toda la comunidad educativa, desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, y aborda ámbitos como el medio ambiente, la salud, la igualdad, la ciencia, el arte y las tradiciones locales. Entre las propuestas figuran talleres de igualdad, educación ambiental en el Bosque Atlántico, jornadas de RCP, ferias científicas y de orientación y actividades relacionadas con las alfombras florales del Corpus Christi, declarado Bien de Interés Cultural.

El concejal de Educación, Ricardo González, destacó el resultado obtenido durante el pasado curso y defendió la continuidad de este modelo. «No curso 25/26, impulsamos, cunha gran resposta, unha potente rede de actividades de apoio complementario que converten o tempo extraescolar nunha oportunidade de crecemento e benestar para os menores», señaló ayer. A su juicio, el catálogo constituye además «unha ferramenta de planificación excelente e un gran respaldo para os equipos docentes», al ofrecer actividades sin coste para las familias ni para los centros.

La alcaldesa, Nava Castro, subrayó por su parte la intención de convertir el propio municipio en un espacio educativo. «Queremos que os nosos nenos, nenas e mozos non só adquiran coñecementos teóricos, senón que sintan o seu municipio como un gran espazo de aprendizaxe», afirmó. La regidora añadió que la gratuidad permite «eliminar calquera barreira económica» y favorecer una educación «máis participativa, humana e equitativa».

El catálogo combina actividades con fechas concretas y otras disponibles durante todo el año bajo demanda. Entre estas últimas se encuentran cursos de primeros auxilios en colaboración con el Sergas, visitas a la depuradora municipal, clubes de lectura, demostraciones caninas y sesiones sobre prevención de delitos contra la libertad sexual y ciberdelitos.

El calendario incluye también exhibiciones de RCP con motivo del Día de la Parada Cardíaca, talleres sobre abejas, creación artística, el programa «Danzando na Escola», una feria de minerales en Guláns y una jornada científica. La programación se completa con propuestas vinculadas a la tradición local, como el taller de Corpus en la Casiña do Corpus, pensado para contribuir a mantener viva una de las señas de identidad de Ponteareas.

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Los centros interesados deberán contactar con el Departamento de Educación para solicitar las actividades, indicando el curso y el número aproximado de personas participantes.