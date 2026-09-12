Salvaterra reúne a la élite del «break dance» en un nuevo festival urbano

Salvaterra de Miño celebra mañana, domingo, su primer Salvaterra Urban Fest, un nuevo evento dedicado a la cultura urbana que tendrá como escenario el parque de A Canuda, donde se darán cita durante toda la jornada destacados profesionales del break dance y del grafiti. La programación de esta primera edición tendrá como actividad principal el «North Breaking», un campeonato internacional de break dance en formato uno contra uno, en el que se competirán bailarines profesionales de diferentes nacionalidades.

El jurado de la competición estará compuesto por tres figuras de reconocido prestigio dentro de esta disciplina. Desde Estados Unidos llegará Bboy Brahim, recientemente protagonista de una batalla considerada legendaria entre Estados Unidos y Francia.

Con una amplia trayectoria en el breaking y en el mundo de la danza, Brahim formó parte del elenco de bailarines de Madonna, además de desarrollar una carrera como actor en películas y anuncios como modelo.

El segundo miembro del jurado internacional será Bboy Becon, también una amplia proyección internacional dentro de la cultura del breaking, que llegará directamente desde Venezuela.

Completando el jurado estará Dry Bones, representante español e integrante de las crews Black Shadows Crew y Cross Agressive, que se caracteriza por la facilidad y precisión con la que ejecuta movimientos acrtobáticos.

Además, ejercerá de speaker Bboy Kawa, con experiencia en la presentación de los principales eventos nacionales e internacionales.

Talleres y exhibición

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Al margen de las batallas sobre el escenario, el Salvaterra Urban Fest ofrecerá durante la mañana del domingo talleres gratuitos de breaking dirigidos a niños y niñas que quieran iniciarse en esta cultura urbana. También habrá durante toda la jornada una exhibición de grafiti realizada por Pow & CIA, cuya intervención artística permanecerá expuesta durante todo el mes en el parque de A Canuda.