Ponteareas clausura la Fiesta de los Remedios con procesión

Ponteareas puso ayer el broche de oro a sus fiestas en honor a la Virgen de los Remedios con la procesión vespertina por el centro de la villa. La comitiva estuvo acompañada por la Banda de Música de Xinzo, que ofreció un concierto a su remate en la plaza de Bugallal. El colofón final corrió a cargo de la orquesta New York, que puso a bailar al público en la Plaza Mayor.

Este último día de la celebración de los Remedios supone en realidad el primer día grande de las Fiestas de Septiembre en Ponteareas, que continúan los días 26, 27, 28 y 29 con las fiestas de San Miguel. El Concello todavía no ha revelado las grandes actuaciones previstas para entonces, aunque lo que sí que no faltará será el tradicional lanzamiento de globos de San Miguel, que tendrá lugar el martes 29 de septiembre a las 13.30 horas desde la plaza de Bugallal, precedido por obradoiros previos los días 16 y 23 de septiembre.

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Por otro lado, también destaca la celebración de los II Premios Agustina Sarmiento-Ponteareáns Distinguidos do Ano, que se entregarán el sábado 26, a las 20.00 horas, en el Auditorio Reveriano Soutullo.