Ponteareas exalta el pimiento de Guláns, su sello de identidad

Ponteareas celebró el domingo la décima fiesta de exaltación del pimiento de Guláns, un evento dedicado a la gastronomía local, que en Ponteareas no se entiende sin el pimiento rojo de Guláns. La cita se celebró en el Parque da Avisoureira, con degustación de pimiento de Guláns con churrasco y mermelada de pimiento con tetilla.

El pregón corrió a cargo de Paco González Carracedo, impulsor de la Asociación de Amigos do Pemento de Guláns. Con una de estas frutas-hortalizas en la mano, Carracedo definió el pimiento como «fruto de la paciencia y agua de nuestra tierra». También le agradeció «por guardar la compostura y no picar en la boca, como hacen otros»; y recordó que fue «el sustento que sacó adelante a tantas familias en los años 40, 50 y 60 del siglo pasado».