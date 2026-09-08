Fiesta
Ponteareas exalta el pimiento de Guláns, su sello de identidad
Ponteareas celebró el domingo la décima fiesta de exaltación del pimiento de Guláns, un evento dedicado a la gastronomía local, que en Ponteareas no se entiende sin el pimiento rojo de Guláns. La cita se celebró en el Parque da Avisoureira, con degustación de pimiento de Guláns con churrasco y mermelada de pimiento con tetilla.
El pregón corrió a cargo de Paco González Carracedo, impulsor de la Asociación de Amigos do Pemento de Guláns. Con una de estas frutas-hortalizas en la mano, Carracedo definió el pimiento como «fruto de la paciencia y agua de nuestra tierra». También le agradeció «por guardar la compostura y no picar en la boca, como hacen otros»; y recordó que fue «el sustento que sacó adelante a tantas familias en los años 40, 50 y 60 del siglo pasado».
- El convento de Vilavella vuelve a la vida: GBC Hoteles invierte casi 10 millones para convertir el edificio del siglo XVI en un complejo hotelero con spa
- Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
- Evacúan de madrugada a un vigués de un velero fondeado en Arneles en la ría de Aldán
- Volotea cancela la venta de 32 rutas para este invierno
- El germen de un icono futbolístico y urbanístico de Vigo
- Lalín dijo sí a sus dos primeras novias
- Evacuado un marinero por un accidente a bordo de un palangrero a 15 millas al oeste de las Cíes
- El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia