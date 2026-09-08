La devoción se cita en A Franqueira

La localidad de A Franqueira, en A Caniza, ha vivido este martes su romería de verano, en la que, según la tradición, las y los devotos pasan tres veces por debajo de la imagen para recibir la intercesión de la Virgen. La fila era de al menos veinticinco metros y faltaban minutos para comenzar la misa solemne, así que hubo que aligerar: «Hai moita xente que quere pasar; por favor, pasen só unha vez por debaixo da imaxe», dijo a través del altavoz de la iglesia el rector del santuario, Javier Alonso do Campo.

Al poco empezó el acto litúrgico, en este caso presidido por el obispo Antonio José Valín. El número de asistentes de las últimas décadas obliga a realizar la misa fuera, en un palco de piedra adosado a la iglesia y que da al torreiro. Un toldo cubre a parte de las personas que asisten; otras escuchan desde los alrededores, a través de las bocinas de la megafonía, que llegan a más de un kilómetro. Valín habla de Dios y de la Virgen y lanza en su homilía un mensaje de entusiasmo para reforzar la creencia de las personas que acuden. «Que a esperanza e ilusión nunca a perdamos, que a alegría sexa a nosa característica e poidamos volver moitísimas veces aquí, sobre todo cando teñamos dificultades, para dicir: María, segue botándonos unha man, segue camiñando con nós, segue alentando o noso peregrinar».

Momento en que las vacas se uncen al carro para iniciar la procesión. / Anxo Gutiérrez

El cielo está encapotado, pero aún no llueve y la imagen sale de la iglesia. Es una de las ocasiones del año en que lo hace. Primero debe llevarse el carro de vacas en el que está colocada al exterior y uncir a los dos animales, a los que se ha cubierto con mantones debido a la solemnidad del acto. Abren la comitiva la cruz parroquial, el pendón, el estandarte y el grupo de baile que, ataviado para la ocasión, va danzando acompañado del grupo de gaiteros.

Las distintas danzas blancas siguen después sobre el palco, en el que también se interpreta el romance del Moro y el Cristiano, que rememora el milagro de la liberación de un devoto cristiano que estaba cautivo en Argel y que, al encomendarse a la Virxe da Franqueira, fue rescatado de forma misteriosa.

La representación del moro y el cristiano incluye una pelea con espadas. / Anxo Gutiérrez

Tras entrar en la iglesia la comitiva, después de una vuelta por los aledaños, comienza a lloviznar. Es el momento del almuerzo o del aperitivo. El pulpo á feira con vino de fiesta acompaña a los presentes.

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Unos 1.400 años separan a los asistentes de aquellos primeros cultos a la imagen de piedra que hubo que ocultar en los montes durante la invasión musulmana y que fue recuperada siglos más tarde, cuando casi se había perdido la memoria. Pero eso es otra historia.