Crecente construirá una nueva depuradora en Rebordachán

Crecente resolverá los problemas de saneamiento de la parroquia de Rebordechán con la construcción de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR). La inversión supera el millón de euros y será cofinanciada por la Xunta y el Concello. El acuerdo ya quedó sellado ayer con la firma de un convenio entre la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde, Julio César García-Luengo. La Xunta aportará el 80% de los fondos necesarios y el Ayuntamiento sufragará el 20% restante.

La actuación contempla la ejecución de 18 tramos de colectores de aguas residuales, con una longitud de más de tres kilómetros, así como un nuevo bombeo y una impulsión de más de 300 metros para conducir las aguas residuales hasta la red que las llevará a la nueva depuradora, que contará con una solución de tratamiento adaptada a la dimensión y a las características de este núcleo rural, donde tienen su residencia 75 personas.

La conselleira explicó durante la firma del convenio que dicho proyecto, que está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, es un buen ejemplo del trabajo que desarrolla la Xunta «escuchando las necesidades de los concellos, buscando soluciones y poniendo los recursos necesarios para hacerlas realidad».

Las obras tendrán un plazo de ejecución de ocho meses y los planes de la Xunta es sacarlas inmediatamente a licitación.

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El alcalde de Crecente destacó la inversión de la Xunta en el rural con actuaciones como esta, que desembolsan más 800.000 euros para hacer llegar al saneamiento a 75 personas. Igualmente, resaltó el esfuerzo que supone para un Concello del tamaño de Crecente, con recursos limitados, aportar 200.000 euros. Con todo, mostró su satisfacción por poder saldar esta deuda con los vecinos y vecinas de Rebordachán.