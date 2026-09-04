Ponteareas crea un nuevo aparcamiento con 120 plazas

El Concello de Ponteareas ha habilitado un nuevo aparcamiento gratuito en el centro urbano, junto al Mercado Municipal Mercatea, con capacidad para más de 120 vehículos. El nuevo espacio de estacionamiento ocupa una parcela de 3.000 metros cuadrados de los antiguos terrenos de Granitos, que ha sido cedida al Concello. El solar ha sido acondicionado de urgencia y ya se encuentra totalmente operativo.

Según indican desde el gobierno municipal, esta nueva zona de aparcamiento responde directa y eficazmente a una de las necesidades más urgentes del municipio, como es la falta de espacio de estacionamiento, provocado por el notable aumento del movimiento de vehículo en Ponteareas. También vinculan este incremento con el «gran éxito de afluencia del nuevo mercado municipal».

El teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera, hace hincapié en el esfuerzo de gestión realizado para conseguir estos terrenos de 3.000 metros cuadrados. «Reaccionamos con rapidez ante el aumento del tráfico vehicular en la villa y también en el entorno del mercado. Conseguir esta parcela estratégica es una excelente noticia, pero lo más importante es que ya realizamos los trabajos necesarios para que esté en funcionamiento», explica González Carrera.

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Por su parte, la alcaldesa, Nava Castro, destaca que la puesta en marcha de Mercatea supuso, además de «una revolución comercial y social para Ponteareas», un reto de movilidad. Por eso muestra su satisfacción por poder ofrecer a la ciudadanía este espacio de aparcamiento con el que, dice, «facilitamos que vecinos y visitantes puedan acudir al mercado y hacer sus comprar con la máxima comodidad, potenciando así el comercio local».