La ordenanza de civismo de Ponteareas entra en vigor el 18 de septiembre

El Concello de Ponteareas ha aprobado definitivamente su nueva Ordenanza reguladora de la convivencia, civismo, limpieza y uso responsable del espacio público, que entrará en vigor el próximo 18 de septiembre. Antes de esta fecha, el Concello desarrollará una campaña informativa y de sensibilización dirigida a la ciudadanía con el objetivo de facilitar la adaptación a la nueva normativa.

Entre otras cosas, la nueva ordenanza busca avanzar en la erradicación de los excrementos y orines de animales en la vía pública, reforzando la responsabilidad de las personas propietarias e incidiendo en la importancia de mantener limpios los espacios públicos.

En esta línea, durante la campaña informativa previa a la entrada en vigor de la ordenanza, se distribuirán botellas para llevar agua jabonosa y bolsas para la recogida de excrementos, facilitando así el cumplimiento de las nuevas obligaciones.

Prohibición de acceso

Por otro lado, la ordenanza establece específicamente la prohibición de acceso con animales de compañía a las playas fluviales de A Freixa I y A Freixa II entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, con las excepciones previstas para perros de asistencia y aquellos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones.

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«No se trata únicamente de sancionar, sino fundamentalmente de concienciar y establecer unas normas de convivencia conocidas por toda la ciudadanía», explica la alcaldesa, Nava Castro, incidiendo en que «cuidar de Ponteareas es una responsabilidad compartida entre el Concello y la ciudadanía, y esta nueva normativa nos permite contar con herramientas más claras para proteger los espacios públicos y favorecer una convivencia basada en el respeto y en la responsabilidad».