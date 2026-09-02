La Diputación financiará la humanización del entorno de los hoteles de la villa termal

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el alcalde de Mondariz Balneario, César Gil, firmaron ayer el convenio para la recuperación del espacio público en el entorno de los hoteles de la villa termal. La administración provincial financiará al cien por cien la obra, presupuestada en 579.000 euros, aportando 492.000 euros con cargo al Plan Extra y otros 87.000 euros a través del Plan +Provincia.

El proyecto busca recuperar el espacio público en el entorno de los hoteles, realizando una humanización completa en el tramo de la Avenida de Enrique Peinador Vela, comprendido entre los cruces con la carretera PO-254 y con la calle Javier Solano. La superficie del área de intervención será de 3.000 metros cuadrados, los cuales abarcan edificios catalogados como el Hotel Balneario, el Antiguo Hotel Sanatorio o el Palacio del Agua; una zona donde el tráfico peatonal tendrá prioridad y se colocará plataforma única.

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La Avenida de Enrique Pinador Verla será de prioridad peatonal con un tráfico muy reducido; la calle Javier Solano tendrá sentido único de circulación este-oeste y en la Plaza Circular solo se permitirá el tráfico por el trazado de la PO-254 y un tránsito perimetral muy restringido para el servicio del hotel.