El primer Certamen de Moda José Castro reunirá a diez diseñadores noveles

A Caniza acogerá el próximo sábado, 12 de septiembre, el primer Certamen de Moda para Diseñadores Noveles José Castro, una cita organziada por la Asociación Cultural y Artística José Castro para rendir homenaje al diseñador canicense, fallecido en 2023 y que se consolidó en la élite internacional de la moda en la primera década de los 2000, siendo el tercer español en ingresar en la exclusiva Ferderación Frances de la Alta Costura de París, un hito histórico que compartió en su momento con Cristóbal Balenciaga y Paco Rabanne.

En esta primera edición del certamen competirán diez diseñadores de moda noveles, previamente seleccionados por un comité, y cuyos nombres no se conocerán hasta que suban sus diseños a la pasarela el próximo 12 de septiembre.

La evaluación de los diseños correrá a cargo de un jurado de profesionales vinculados a la trayectoria vital, formativa y profesional de José Castro, tales como Rosa Rodríguez Oliveira, madre del modisto y presidenta de la Asociación Cultural y Artística Jose Castro; Gloria Rodríguez-Figueroa, diseñadora, compañera de estudios y amiga íntima del homenajeado; Mar Ciorraga Souto, empresaria textil y directora de la Escuela Superior de Diseño y Moda de Vigo; Belén Correa Corredoira, CEO y fundadora de Galicia de Moda; y Lola Dopico Aneiros, artista, docente y directora de Estudios Superiores de Diseño y Moda de Galicia.

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Con este primer certamen en su villa natal, la Asociación Cultural y Artística José Castro cumple el deseo que el modisto compartió con su familia, con el propósito de seguir impulsando el talento de las nuevas generaciones del mundo de la costura. Así, desde la organización prometen que la gala del próximo día 12 se convertirá en un espectáculo interdisciplinar, el resultado de un proyecto coral que une a creadores locales, de la comarca del Condado y A Paradanta y de otras zonas como Mos o Vigo.