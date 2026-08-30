El título de Delicioso do Ano se disputa entre 43 vinos

Un total de 43 vinos elaborados en la subzona de Condado de Tea de la DO Rías Baixas compiten por uno de los premios Delicioso do Ano de la XLVII Festa do Viño do Condado de Tea, que se celebra en Salvaterra de Miño.

La cata comenzó a las diez y media de la mañana en la Casa do Conde. La mayoría de las referencias presentadas son albariños, una tendencia que confirma el predominio de esta variedad en la elaboración de vinos de la comarca frente a otras propuestas. El panel de catadores de la DO Rías Baixas valoró muy positivamente las muestras: 25 albariños, doce condados y seis tintos.

Las puntuaciones secretas se conocerán hoy, durante la entrega de premios, en el Gran Capítulo de la Cofradía do Viño do Condado e Espumosos. También se nombrará a los nuevos cofrades.

Entre los vinos participantes figuran doce condados, elaboraciones polivarietales basadas en albariño, loureiro y treixadura. Son dos más que el año pasado, un incremento que refleja un pequeño repunte de esta elaboración tradicional dentro de la oferta de la subzona.

Ayer terminó el Túnel del Vino, abierto desde el viernes, donde el público pudo degustar unas ochenta referencias. Destacaron los albariños monovarietales de la añada 2025, además de coupages del Condado de 2024, vinos de añadas anteriores, elaboraciones especiales, espumosos de Rías Baixas y tintos tranquilos de la comarca.

La fiesta comenzó el viernes con importante afluencia de público que se mantuvo hoy pese a que la vendimia, muy adelantada este año.

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Hoy, día grande, la programación comenzará a las 10.30 horas con bandas de gaitas y grupos folclóricos. Después del acto matinal en la casa consistorial, tendrá lugar el desfile hasta el recinto amurallado, acompañado por la Cofradía do Viño do Condado de Tea y otras cofradías invitadas.