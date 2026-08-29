Salvaterra inaugura la Festa do Viño do Condado

La alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, inauguró ayer la LXVII Festa do Viño do Condado do Tea, que arrancó con actividades para todos los públicos. La jornada comenzó con el espectáculo infantil y familiar «Museo Encantado», de Dani García, seguido de la inauguración oficial, amenizada por la Banda de Gaitas Pontenova y la charanga Nosokoas. Por la noche, varios conciertos y las noches gastronómicas con vinos y productos locales, así como el tunel del vino que continúa hoy. La fiesta tendrá hoy la cata oficial de los Deliciosos y mañana su dia grande. n