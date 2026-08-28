La feria tradicional abre las fiestas ponteareanas el 4 de septiembre

El primer fin de semana de las Fiestas de Septiembre de Ponteareas reunirá algunas de las citas más emblemáticas del municipio, coincidiendo con el arranque festivo tras el pregón de Carlos Blanco. El viernes se abrirán por la noche los puestos enogastronómicos de la Praza Bugallal, mientras que la jornada incluirá también un desfile de gigantes y cabezudos y, a las 17.00 horas, un taller de chapas y maquillaje infantil en los jardines de A Xiralda.

El sábado 5 llegará uno de los principales reclamos del programa: la XVIII Feira Tradicional dos Remedios, reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Galicia. La cita recrea las ferias de inicios del siglo pasado, como presencia de animales y una exposicion de ganado. Además, desde las 11.00 horas, Ponteareas se llenará de música tradicional y artesanía con la celebración, además, del XXXIV Festival Folclórico do Condado. La jornada contará también con las actuaciones del Mago Teto y el Circo de Lume en la Praza de Bugallal y una verbena en la Praza Maior.

La gastronomía tendrá su gran cita el domingo 6 con la X Festa de Exaltación do Pemento de Guláns, que se celebrará desde las 10.30 horas en el Parque da Avisoureira.

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El deporte completará el programa con el IV Torneo Internacional Festas de Setembro de Hockey, durante el sábado y el domingo en el pabellón Álvaro Pino. Participarán las categorías de micros, prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, con cinco equipos invitados procedentes de distintos puntos de España y Portugal.