Ponteareas pide dar interes turístico a la popular Festa da Peixeira

La Festa da Peixeira de Xinzo da un paso más para conseguir el reconocimiento como Festa de Interés Turístico de Galicia. El pleno del Concello de Ponteareas aprobó la solicitud y la memoria justificativa para una celebración que este viernes alcanza su XXXIV edición y que destaca por su singularidad histórica, cultural y gastronómica.

La candidatura pone en valor la particular relación de Xinzo, una parroquia del interior y sin mar, con el mundo de la pesca y la venta de pescado. Durante generaciones, numerosas familias estuvieron vinculadas profesionalmente a la compra, transporte y comercialización de pescado. En esta historia sobresalen las «peixeiras», mujeres que contribuyeron al sustento de sus hogares y que acabaron convirtiéndose en un símbolo de la identidad y la memoria colectiva de la parroquia.

Nacida como homenaje a estas trabajadoras, la Festa da Peixeira mantiene viva esta tradición mediante una celebración popular que combina devoción, música y gastronomía. Uno de sus principales atractivos será la tradicional sardiñada, para la que se prepararán alrededor de 1.000 kilos de sardinas, donadas por las propias peixeiras y procedentes de la lonja. La degustación, acompañada de vino, será gratuita para los asistentes, previa adquisición del plato y la taza conmemorativa.

El programa comenzará a las 19.00 horas con la misa y la ofrenda floral ante el Monumento ás Peixeiras, en memoria de las mujeres de la parroquia que dedicaron su vida a este oficio. A las 21.00 horas tendrá lugar la sardiñada y, a las 22.00, la animación musical con la charanga Os Imperiais y DJ Chote. A las 23.00 horas, el periodista y presentador de RTVE Roi Groba pronunciará el pregón oficial.

La alcaldesa, Nava Castro, subrayó que la fiesta representa una historia única que merece ser conocida y reconocida en toda Galicia. Por su parte, Milucha Puga, integrante de la organización, agradeció el apoyo municipal y vecinal y definió el posible reconocimiento como un homenaje merecido a las peixeiras.

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El Concello remitirá el expediente a la Axencia Turismo de Galicia. La candidatura se sustenta en la antigüedad, singularidad, arraigo, continuidad, valor cultural y capacidad de promoción turística de la celebración. El monumento dedicado a las peixeiras, inaugurado en 2007, refuerza también este legado, que Ponteareas quiere preservar y proyectar como referente cultural, turístico y gastronómico.