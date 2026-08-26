Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Leiraparking» de Praia AméricaCupo sardinaAccidente en As NevesRecursos hídricosAvería Adif Barcelona-VigoAbuelo encuentra hogarFichaje Celta
instagramlinkedin

Viticultura

La Festa do Viño do Condado do Tea llega en plena vendimia y pendiente del tiempo

Salvaterra inicia el viernes tres días de promoción de sus caldos con el récord de 29 bodegas participantes y más de un centenar de referencias

Imagen de la fiesta de 2025, celebrada con una gran afluencia de público.

Imagen de la fiesta de 2025, celebrada con una gran afluencia de público. / JUAN CARLOS PÉREZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gabino Porto

Salvaterra

Salvaterra de Miño se prepara para vivir desde este viernes, 28 de agosto, y hasta el domingo 30, la LXVII Festa do Viño do Condado do Tea, una celebración declarada de Interés Turístico de Galicia que llega este año en plena vendimia y con la mirada puesta en la evolución meteorológica. La cita, una de las más antiguas de Galicia, volverá a reunir en el recinto amurallado a vecinos y miles de visitantes en torno al vino, la gastronomía, la música, la cultura y la tradición.

La organización mantiene la ampliación de la fiesta a todo el recinto amurallado. La alcaldesa, Marta Valcárcel, destaca que es una fórmula estrenada en la pasada edición ante la elevada afluencia de público «y que volvemos a usar tras él éxito de público». La instalación de mesas en la Praza do Castelo y de un segundo escenario permitirá distribuir mejor a los asistentes. Además, la cita alcanza este año un récord de participación. Lorena Soto, concejala de Cultura destaca que «serán 29 bodegas y más de 100 referencias de vinos del Condado do Tea las que tendremos en la fiesta». La oferta se completará con puestos gastronómicos con productos de la tierra y del mar.

La programación arrancará este viernes a las 19.30 horas con el espectáculo familiar «Museo Encantado», de la compañía Dani García. A las 20.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial, acompañada por la Banda de Gaitas Pontenova y la charanga Nosokoas. Desde las 22:00 horas actuarán Breo, Tiruleque, La Patrulla y Poi Floid, dentro de la primera noche gastronómica.

El sábado, la actividad comenzará a las 10.00 horas con la Cata Oficial de los vinos de la denominación de origen Rías Baixas. A partir del mediodía abrirán los puestos de comida y vino, mientras durante la tarde se sucederán las actuaciones de Nosokoas, Lenha Verde y una nueva sesión de «Museo Encantado». Por la noche será el turno de Judit Mateo, Sheila Patricia, D’Crooners y Los Jinetes del Trópico.

El domingo estará dedicado especialmente a la tradición y el folclore. Tras el desfile de bandas de gaitas y grupos folclóricos, se celebrará el nombramiento de nuevos confrades de la Cofradía del Viño del Condado do Tea y Espumosos y la declaración de los «vinos deliciosos del año». A las 13.00 horas, el actor Rafa Durán pronunciará el pregón. La jornada concluirá con música de As Miñeiras, Ni Fu Ni Fuck, A Banda do Sequío y Son das Tabernas.

Noticias relacionadas

La actividad vitivinícola comenzó esta semana con catas comentadas de las bodegas participantes. Además, el Túnel del Vino abrirá este viernes y sábado en el Museo de la Ciencia del Vino, con degustaciones por 15 euros. Las plazas para ambas actividades son limitadas y requieren inscripción previa.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents