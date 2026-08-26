La Festa do Viño do Condado do Tea llega en plena vendimia y pendiente del tiempo

Salvaterra de Miño se prepara para vivir desde este viernes, 28 de agosto, y hasta el domingo 30, la LXVII Festa do Viño do Condado do Tea, una celebración declarada de Interés Turístico de Galicia que llega este año en plena vendimia y con la mirada puesta en la evolución meteorológica. La cita, una de las más antiguas de Galicia, volverá a reunir en el recinto amurallado a vecinos y miles de visitantes en torno al vino, la gastronomía, la música, la cultura y la tradición.

La organización mantiene la ampliación de la fiesta a todo el recinto amurallado. La alcaldesa, Marta Valcárcel, destaca que es una fórmula estrenada en la pasada edición ante la elevada afluencia de público «y que volvemos a usar tras él éxito de público». La instalación de mesas en la Praza do Castelo y de un segundo escenario permitirá distribuir mejor a los asistentes. Además, la cita alcanza este año un récord de participación. Lorena Soto, concejala de Cultura destaca que «serán 29 bodegas y más de 100 referencias de vinos del Condado do Tea las que tendremos en la fiesta». La oferta se completará con puestos gastronómicos con productos de la tierra y del mar.

La programación arrancará este viernes a las 19.30 horas con el espectáculo familiar «Museo Encantado», de la compañía Dani García. A las 20.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial, acompañada por la Banda de Gaitas Pontenova y la charanga Nosokoas. Desde las 22:00 horas actuarán Breo, Tiruleque, La Patrulla y Poi Floid, dentro de la primera noche gastronómica.

El sábado, la actividad comenzará a las 10.00 horas con la Cata Oficial de los vinos de la denominación de origen Rías Baixas. A partir del mediodía abrirán los puestos de comida y vino, mientras durante la tarde se sucederán las actuaciones de Nosokoas, Lenha Verde y una nueva sesión de «Museo Encantado». Por la noche será el turno de Judit Mateo, Sheila Patricia, D’Crooners y Los Jinetes del Trópico.

El domingo estará dedicado especialmente a la tradición y el folclore. Tras el desfile de bandas de gaitas y grupos folclóricos, se celebrará el nombramiento de nuevos confrades de la Cofradía del Viño del Condado do Tea y Espumosos y la declaración de los «vinos deliciosos del año». A las 13.00 horas, el actor Rafa Durán pronunciará el pregón. La jornada concluirá con música de As Miñeiras, Ni Fu Ni Fuck, A Banda do Sequío y Son das Tabernas.

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La actividad vitivinícola comenzó esta semana con catas comentadas de las bodegas participantes. Además, el Túnel del Vino abrirá este viernes y sábado en el Museo de la Ciencia del Vino, con degustaciones por 15 euros. Las plazas para ambas actividades son limitadas y requieren inscripción previa.