Vendimia
Viticultores de Condado-Paradanta y O Rosal temen que el precio de la uva no cubra costes
El Sindicato Labrego Galego exige a la Xunta que intervenga para mantener el importe acordado y piden el apoyo a las alcaldías de la comarca
El sector vitivinícola de Condado-Paradanta y O Rosal (Baixo Miño) ha mostrado su preocupación ante la adelantada campaña de la vendimia por el temor de que el precio de la uva no permita cubrir los costes de producción, una situación que, según algunos de estos productores de uva de calidad, podría provocar el abandono de explotaciones y dejar a la comarca sin una de las principales señas de identidad .
El Sindicato Labrego Galego y algunos de estos viticultores mantuvieron una reunión el martes con los alcaldes y alcaldesas de Salvaterra de Miño, Ponteareas, Crecente, As Neves, Arbo, A Cañiza, Salceda de Caselas, Tomiño y O Rosal para trasladarles la situación que atraviesa la viticultura de las subzonas de Condado y Rosal, integradas en la Denominación de Origen Rías Baixas.
Durante el encuentro se analizaron los datos de la campaña facilitados por el Consello Regulador y las medidas reclamadas. Entre ellas figura la aplicación inmediata del coste oficial de producción aprobado por unanimidad por el Consello Regulador el pasado 19 de junio, para evitar que la uva se pague por debajo de ese valor.
El SLG reclama también el compromiso de las bodegas y que aquellas que paguen por debajo de los costes queden excluidas de determinadas ayudas públicas. Los regidores mostraron su preocupación y respaldaron las reivindicaciones de los productores.
El sindicato se ofreció además a asesorar a viticultores que quieran reclamar por los precios y advierte de posibles movilizaciones si las administraciones no adoptan medidas efectivas en las próximas semanas.
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