Ponteareas pierde 805.000 euros de la ayuda del IDAE para la red de calor

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) revocó una subvención de 805.784,47 euros concedida al Concello de Ponteareas con un gobierno de BNG y PSOE para la red de calor de biomasa y la mejora energética de varios edificios municipales por incumplir la normativa, informó ayer el Concello de Ponteareas a través de un comunicado oficial. La alcaldesa, Nava Castro, sale así al paso de la información difundida el viernes por los grupos de la oposición (BNG, PSOE y PEC) sobre una sanción de más de 80.000 euros por la demolición de la vieja guardería infantil.

La regidora desmiente que el Concello haya sido sancionado con 85.326 euros por demoler la antigua guardería infantil, e informa que se trata de un expediente de reintegro todavía abierto y pendiente de resolución.

El Gobierno municipal considera necesario introducir «rigor» en el debate sobre la gestión de fondos públicos y contrapone ambos expedientes por su diferente situación administrativa. En el caso de la red de calor de biomasa y las mejoras energéticas de la Casa do Concello y la Casa dos Mestres, el Ejecutivo local recuerda que se produjo una revocación de la ayuda concedida por el IDAE, por importe de 805.784,47 euros.

«Se BNG e PSOE queren falar da xestión de fondos europeos, falemos de todos e fagámolo con documentos e cifras enriba da mesa», señala Nava Castro. La alcaldesa considera que no es razonable presentar como una pérdida definitiva los 85.326 euros vinculados al expediente de la antigua escuela infantil mientras se omite una revocación superior a los 805.000 euros correspondiente a la etapa anterior.

La comparación económica permite dimensionar ambas situaciones. Los 805.784,47 euros de la ayuda revocada representan aproximadamente 9,4 veces los 85.326,26 euros que están provisionalmente afectados en el expediente de la antigua guardería. Además, si se aplicase el escenario subsidiario planteado por el Concello en sus alegaciones, el eventual reintegro máximo se situaría en 47.263,37 euros, por lo que la ayuda revocada sería aproximadamente 17 veces superior.

El Gobierno local insiste, sin embargo, en que la diferencia principal no está únicamente en las cantidades, sino en el estado de cada procedimiento. En el expediente relacionado con la antigua guardería, el Concello presentó alegaciones el pasado 5 de agosto y solicita, como primera opción, el archivo del procedimiento y un reintegro de cero euros.

El Ejecutivo municipal sostiene que las obras de eficiencia energética de la antigua Escola Infantil fueron ejecutadas y que la instalación continuó destinada durante años al servicio público. Añade que la atención educativa infantil no desapareció, no se privatizó ni se trasladó fuera del municipio.

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Nava Castro también recuerda la situación encontrada al acceder al gobierno municipal en junio de 2023 con la EDUSI de Ponteareas, dotada con más de 6,2 millones de euros de inversión y con una parte importante pendiente de ejecución a pocos meses de finalizar el plazo. El Gobierno local asegura que tuvo que acelerar actuaciones y pagos para completar el programa antes del 31 de diciembre de 2023.