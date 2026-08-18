Un incendio forestal que ya supera las 20 hectáreas moviliza decenas de medios en Ponteareas
El fuego se encuentra en la parroquia de Cristiñade y avanza cara a Nogueira
Un incendio forestal se ha declarado este martes en la parroquia de Cristiñade, en Ponteareas, en una zona de amplia masa forestal poblada principalmente por eucaliptos. El fuego se inició después de las 17.30 horas en el barrio de Urcela y ha obligado a movilizar un importante dispositivo de extinción. Según la información que facilita la Xunta, las llamas ya han quemado más de 20 hectáreas.
Pasadas las 19.00 horas, el fuego avanzaba en dirección a la parroquia de Nogueira.
La Xunta ha desplazado numerosos medios terrestres y aéreos, entre ellos seis helicópteros y un hidroavión, para intentar controlar las llamas. Además, el Concello de Ponteareas ha solicitado la colaboración de sus servicios de emergencia y ha movilizado a su equipo de bomberos para reforzar las labores de extinción.
Fuentes municipales explican que los servicios de Medio Rural están siguiendo especialmente la evolución del incendio y evaluando su capacidad de extinción, ya que las primeras horas resultan determinantes para evitar que las llamas ganen terreno.
Límite con Salceda
El incendio afecta a una extensa zona arbolada situada en las proximidades del límite con el municipio de Salceda de Caselas. Se trata de una masa forestal de grandes dimensiones que se extiende entre ambos municipios, lo que aumenta la preocupación por una posible propagación.
La situación ha generado nerviosismo entre los vecinos de las viviendas próximas al barrio de Urcela, especialmente ante la posibilidad de que el fuego pueda aproximarse a las casas. Entre las edificaciones situadas en el entorno se encuentra una histórica casa rural.
El amplio despliegue de medios terrestres y aéreos trabaja para contener el incendio y evitar que avance hacia las zonas habitadas. La evolución durante las próximas horas será determinante para conocer el alcance final del fuego y si existe riesgo para las viviendas.
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