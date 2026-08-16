Rescatan a un niño de 5 años que se estaba ahogando en una piscina del balneario de Mondariz

La rápida actuación de varias personas y la coordinación entre profesionales sanitarios permitieron atender y estabilizar a un niño de 5 años que fue rescatado, este sábado, del fondo de la piscina del Hotel Balneario de Mondariz con síntomas de ahogamiento.

Según explica Borja Álvarez Fernández, técnico del 061 y miembro de Tesgalicia, el menor fue localizado y rescatado inicialmente por un cliente que se encontraba en la piscina y que dio inmediatamente la voz de alarma.

Ante la emergencia, el personal del establecimiento solicitó la colaboración de los profesionales sanitarios que se encontraban entre los asistentes a los distintos eventos que se celebraban en ese momento en las instalaciones del balneario.

A la llamada acudieron un Técnico en Emergencias Sanitarias (TES), una enfermera y una médica, que comenzaron a atender al pequeño y actuaron de forma coordinada para estabilizarlo mientras se movilizaban los recursos de emergencias.

Material de reanimación

Los sanitarios solicitaron además el material de reanimación disponible en el propio establecimiento, que fue utilizado durante la primera asistencia al menor.

La intervención permitió mantener al niño estabilizado hasta la llegada de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y del equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC), que se hicieron cargo posteriormente de la asistencia sanitaria.

Álvarez Fernández destaca que lo ocurrido evidencia la importancia de activar cuanto antes la cadena de supervivencia ante una emergencia de este tipo. «La intervención inicial, la colaboración ciudadana, la disponibilidad de material de reanimación y la actuación coordinada de los profesionales permitieron prestar una atención inmediata mientras llegaban los recursos asistenciales», señala.

Desde Tesgalicia inciden también en la necesidad de que la población disponga de conocimientos básicos de primeros auxilios y de reanimación cardiopulmonar (RCP), especialmente en espacios de gran afluencia o con piscinas.

«Cada persona tuvo un papel», resume Borja Álvarez: desde el cliente que rescató al pequeño hasta el personal del hotel que activó la ayuda, pasando por los profesionales sanitarios presentes en las instalaciones y los equipos de emergencias que asumieron después la atención del menor.