El jamón de A Caniza conquista paladares

A Caniza celebró ayer sus bodas diamante de la Festa-Feira do Xamón por todo lo alto, empezando por el mercurio del termómetro. A pesar de estar el municipio en nivel de alerta roja por altas temperaturas, el calor no frenó a las miles de personas que se desplazaron hasta A Caniza para disfrutar de su producto estrella: el jamón. En lonchas recién cortadas, asado, en tortilla, en croquetas y en empanada, a un precio de 8 euros la ración, sin que este año le haya afectado la inflación.

Aunque el groso de la fiesta se celebró en la Carballeira do Cacharado, que funcionó como refugio climático, los actos oficiales de inicio de la sexagésima edición de la Festa-Feira do Xamón comenzaron a mediodía en la casa del Concello, desde donde partió la «comitiva del jamón», integrada por autoridades, un carro cargado con un tonel de vino y varias patas de jamón, y niñas vestidas con el traje tradicional que desfilaron portando bandejas de jamón.

Niñas y cabezudos, integrantes de la «Comitiva del jamón». / Anxo Gutiérrez

Caminaron hasta la Carballeira do Cacharado, donde ya estaban afilando sus cuchillos los participantes del undécimo concurso de cortadores de jamón, supervisados por los cortadores profesionales Víctor Burgos y Juan Antonio Barbero. El certamen repartió 1.600 euros en premios y llamó la atención del público, que poco a poco fue estrechando el espacio en la carballeira. Entre los asistentes se encontraba el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que acompañó a su homólogo en A Caniza, Luis Piña.

La fiesta, que cumple este año sus bodas de diamante y está considerada de Interés Turístico de Galicia, logró despachar alrededor de 10.000 raciones, que se sirvieron junto a pan y vino local, de la D.O. Rías Baixas, o botella de agua. Tampoco faltó la música, con las actuaciones del grupo de gaitas O Cruceiro de A Caniza, la Asociación Cultural Santa Cristina de Valeixe y la actuación de la charanga CLK. Además, por la noche amenizaron la verbena los grupos Galia y Origen.

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Participantes en el concurso de cortadores de jamón. / Anxo Gutiérrez

El éxito de la fiesta se sintió también por carretera, con importantes retenciones en el acceso a A Caniza desde la A-52, que llegaron incluso hasta el túnel de O Folgoso debido a las obras en curso, con un tramo con un único carril para cada dirección. Además, el colapso también afectó al acceso desde la Nacional 120. Con todo, las colas de espera para llegar a A Caniza merecieron la pena para aquellos que cataron los diferentes productos a base de jamón que consolidan al municipio de A Paradanta como la capital gallega del jamón.