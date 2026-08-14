Humanización
El núcleo de Cabreira, en Salvaterra, gana espacio para las personas
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, junto con la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, inauguró ayer la mejora del núcleo de Cabreira, una actuación con la que se consiguió ganar espacio para el peatón, mejorar la accesibilidad y hacer de esta zona un lugar más amable y seguro para los vecinos y vecinas.
La actuación, financiada íntegramente por la Diputación con una inyección económica de 550.000 euros, permitió crear una plataforma única, ampliar el espacio reservado para el tránsito peatonal, renovar las instalaciones de los servicios e incorporar nuevo mobiliario urbano.
«No inauguramos simplemente una obra en una calle, sino la transformación de un espacio que ahora está pensado, en mayor medida, para las personas», destacó el presidente provincial.
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