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Un enjambre de velutinas ataca a un hombre en A Caniza

Tuvo que ser trasladado al centro de salud, donde estuvieron hora y media reanimándolo

Dos avispas velutinas.

Dos avispas velutinas. / Sandra Rojas-Nossa

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D. P.

A Caniza

Profesionales del centro de salud de A Caniza lograron salvar la vida a un hombre que sufrió un grave ataque de avispas velutinas mientras estaba desbrozando. El hombre, que sufrió la mayoría de las picaduras en la cabeza, tuvo que ser trasladado al centro de salud, donde estuvieron hora y media reanimándolo.

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