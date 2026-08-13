A Caniza prepara hoy su bocadillo gigante
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D.P.
A Caniza
La Asociación Lazoiro realizará el próximo domingo, 16 de agosto, a las 12.00 horas, una ofrenda floral en el espacio para la memoria histórica situado en la calle Marqués de Viana, frente a la plaza de abastos de Salvaterra. El acto recordará a las personas represaliadas durante la Guardia Civil y, de manera especial, a la figura de Alexandre Bóveda.
A Caniza preparará hoy bocadillo de jamón gigante, que espera batir el récord del año pasado, cuando se consiguió elaborar un bocata de 20,90 metros y cortar de una sola pieza una loncha de jamón de 27 metros. El horneado del pan comenzará a partir de las 18.00 horas en la calle Oriente.
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