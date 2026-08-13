Un bocadillo de jamón de Guinness

Si hace una semana O Carballiño era noticia por elaborar la tapa de pulpo más grande del mundo, A Caniza le quitó el protagonismo este jueves con su propio récord mundial: un bocadillo de jamón gigante, de 23,5 metros de longitud. Son 2,6 metros más que el año pasado, un hito que se enmarca dentro de la celebración de los 60 años de la Festa-Feira do Xamón de A Caniza, que tendrá su día grande mañana.

La elaboración de este macrobocadillo de jamón es todo un espectáculo, pues el Concello de A Caniza cuenta con su propio horno, de seis metros de longitud, que funciona como un túnel de cocción, por el que va transitando la masa del pan durante varias horas. Esto permite que el bocadillo final se construya con una única barra de pan, al igual que pasa con la loncha de jamón. En este caso, el maestro jamonero Víctor Burgos volvió a ser el encargado de cortar el jamón con el que se rellenó el bocadillo. El corte lo hizo a cuchillo, consiguiendo extraer una loncha de 23,5 metros de longitud de una sola pieza.

La cita congregó a multitud de vecinos y vecinas en la calle Oriente, que, tras asistir expectantes al proceso de construcción del bocadillo, pudieron saborear el resultado final, pues el Concello remata el evento cortando el bocata en pequeñas porciones y repartiéndolas gratis entre los asistentes. Y como de costumbre, no sobró ni una miga.

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Aunque existen registros de otros bocadillos más grandes en longitud, ninguno cuenta con las características del que se prepara en A Caniza, con una barra de pan y una locha de una sola pieza. Es por ello que el Concello ya planea presentar su candidatura para entrar en el Libro Guinness de los Récords en futuras ediciones. Mientras tanto seguirá perfeccionado la técnica, pues la calidad del producto no está abierta a debate. La respaldan los cientos de personas que paran a diario en la villa para comer su tradicional bocadillo de jamón. Su microclima frío y seco favorecen su excelente curación artesanal y convierten a A Caniza en la capital gallega del jamón, con una Festa-Feira do Xamón, declarada de Interés Turístico, que celebra este sábado sus bodas de diamante. El menú: jamón crudo, cocido, en croquetas, en empanada y hasta en tortilla.