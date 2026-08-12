Ponteareas licita la ampliación de la Feira Vella por 264.000 euros

El Concello de Ponteareas ha sacado a licitación las obras de ampliación del parque de Feira Vella, que salen a concurso por 264.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El proyecto cierra la polémica que levantó el derribo del edificio de la antigua escuela infantil, cuyo espacio se destinará ahora a ampliar la Feira Vella para convertirla en una gran zona verde en el centro de Ponteareas.

Las obras consistirán en la remodelación integral de Feira Vella y su transformación y mejora como parque público urbano. Este ocupará los terrenos que en la actualidad son espacio verde, el solar donde se asentaba la antigua escuela infantil y los terrenos de las aceras y parte del vial de la calle Castañal y Carballos.

El proyecto, que firma el doctor en Ingeniería y paisajista Pedro Calaza Martínez, plantea que el recorrido peatonal que antes se hacía por aceras exteriores se realice ahora por el interior, generando una barrera vegetal frente al tráfico. Las actuaciones incluyen la retirada de elementos y pavimentos existentes; la renovación y creación de nuevos pavimentos y recorridos peatonales; la ejecución de zonas de estancia; la renovación del sistema de riego; y la incorporación de nuevas especies arbóreas y arbustivas y nuevo mobiliario. En cuanto a esto último, a parte de las zonas de descanso y observación planteadas en las gradas del teatro, se instalarán bancos de madera, una lámina de agua y una fuente para pájaros.

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Para la alcaldesa, Nava Castro, esta actuación «completa una transformación muy importante de esta zona de la villa». Con ella se quiere crear «el pulmón verde en el corazón de Ponteareas, que tanto se necesita, recuperando para la ciudadanía un espacio histórico de nuestra villa, pero adaptado al siglo XXI y devolviéndolo a los vecinos completamente renovado». «Estamos construyendo una Ponteareas más amable, más verde y con espacios públicos de mayor calidad para vivir y disfrutar», concluye la alcaldesa.