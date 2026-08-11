Astronomía
El Mirador do Montouto, declarado Parque Estelar, el primero de Galicia
Solo hay 23 espacios en todo el mundo acreditados con este sello por la Fundación Starlight
Organizan una andaina para ver el eclipse
A falta de un día para que todas las miradas apunten al cielo, A Caniza ofrece el único mirador con el sello de «Parque Estelar» de Galicia como escenario para observar el eclipse solar. Dicho reconocimiento le acaba de ser concedido al Mirador do Montouto por la Fundación Starlight, emplazada en Tenerife. De esta manera, el de O Montouto pasa a formar parte de una red internacional con 23 espacios acreditados, siendo el de A Caniza el primero y único de Galicia, y uno de los 15 que hay en toda España.
Este sello de Parque Estelar Starlight reconoce el valor de O Montotuto como espacio para la observación del cielo nocturno, la divulgación astronómica y el desarrollo de actividades culturales, educativas y turísticas relacionadas con el firmamento. La obtención de dicha acreditación culmina el procedimiento iniciado por el Concello de A Caniza para poner en valor el Mirador do Montotuo como infraestructura vinculada a la observación del cielo nocturno y al desarrollo del astroturismo. Para ello tuvo que adherirse a la Declaración de La Palma, en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas y a la . Además, también tuvo que presentar una auditoria sobre la calidad del cielo y otros recursos.
«La acreditación recibida hoy (por ayer) convierte nuestro cielo nocturno en un recurso que puede integrarse dentro de la oferta cultural, científica y turística de A Caniza», valora el alcalde, Luis Piña. En este sentido, para inaugurar este Parque Estelar Starlight, el Concello ha organizado una actividad especial con motivo del eclipse, que tendrá lugar mañana. Consistirá en una andaina que saldrá a las 18 horas desde Fontefría, con destino el Mirador do Montouto, donde se observará el eclipse total de sol. Será una actividad gratuita en la que se repartirán gafas homologadas y para la que se recomienda inscripción previa en la biblioteca de A Caniza, llamando al 986 663069.
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