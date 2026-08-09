El verano guarda un hueco a la lamprea

Los amantes de la lamprea tienen este fin de semana una oportunidad perfecta para degustar este pez milenario que es parte de la identidad del río Miño y de los municipios que lo bañan, como es el caso de Arbo, donde la lamprea se «caza» desde las tradicionales «pesqueiras» romanas. Aunque la temporada de pesca de este chupóptero ya terminó hace meses, su receta seca la devuelve a la actualidad, con la Festa da Lamprea Seca de Arbo, que cumple este año su trigésimo primera edición.

Dicha fiesta forma parte del calendario de eventos gastronómicos que merece la pena no perderse en el verano gallego. Además, se celebra en la Carballeira da Turbela, que funciona como un refugio climático perfecto para entregarse a los placeres del paladar. Allí se reunieron ayer cientos de personas, que degustaron la lamprea seca en sus diferentes elaboraciones: asada, rellena o en empanada. La asada, servida con cebolla, se despachó a 23 euros la ración; la rellena de huevo y jamón, que se presenta en rodajas y conserva el sabor más ahumado, se cotizó a 25 euros la ración, mientras que en empanada se pagó a 15 euros.

Preparación de la lamprea asada en una de las casetas. / Anxo Gutiérrez

La lamprea compartió protagonismo con la programación musical y lúdica que el Concello preparó para esta fiesta declarada de interés turístico de Galicia. Por el día sonó música tradicional, hubo hinchables gratuitos para los más pequeños, puestos de artesanía y antigüedades y concierto del artista Xisco Feijóo. Además, el Museo Arabo ofreció visitas guiadas por sus instalaciones recién reformadas.

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Actividades paralelas

El colofón de la fiesta llega hoy, empezando por la tradicional Festa da Bicicleta entre la Praza do Concello y la Carballeira de Turbela, que arrancará a las 10 horas. La mañana continuará con la apertura de los espacios gastronómicos y la Feira de Artesanía e Antigüidades a las 10 horas, todo ello con el ambiente folclórico que aportará el pasacalles del grupo de gaitas de la A.C. Barca de Loimil a mediodía. Las actuaciones musicales de cierre comenzarán a las 13 horas con Pepe Piña y Los Robinson, para terminar la jornada y la festividad a las 21 horas con el concierto del grupo folk Malvela en la Carballeira de Turbela.